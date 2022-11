Armin van Buuren lanseaza Typically Dutch, in colaborare cu Wildstylez si PollyAnna

Stiri pe aceeasi tema

- Armin van Buuren lanseaza, alaturi de Azteck, „Tocando El Sol” și ne permite sa tragem cu ochiul la partea a treia a trilogiei „Feel Again”. In același timp, Armin ne aduce, așa cum obișnuiește de fiecare data, mai aproape de zilele calde de vara. Un imn pentru verile din Ibiza, „Tocando El Sol” este…

- Armin van Buuren lanseaza vineri, 28 octombrie, partea a doua din trilogia „Feel Again”. Albumul „Feel Again Pt. 2″ conține single-ul „One More Time” (feat. Maia Wright), care se situeaza pe prima poziție in topul radioului U.S. Dance. De asemenea, pe album se regasesc și alte single-uri și colaborari…

- INNA continua seria de colaborari internaționale alaturi de MELON și Dance Fruits Music pentru noul ei single – “Hello Hello”. Piesa este prima colaborare dintre INNA și un artist virtual – MELON. “Hello Hello” este scrisa de artista impreuna cu colaboratorii frecvenți ai acesteia – Alex Cotoi, Marcel…

- Armin van Buuren și Simon Ward iși unesc din nou forțele pentru o piesa memorabila, „Hey (I Miss You)”, care ne poarta prin relații ajunse la final, prin emoții și inimi frante. Cei doi artiști au mai colaborat in trecut pentru o alta piesa plina de emoție, „Love We Lost”, din 2021, alaturi de R3HAB.…

- Minelli lanseaza „GET GET DOWN”, in colaborare cu CRISPIE, o piesa dance plina de energie. Artista iși continua ascensiunea internaționala cu o piesa ce are la baza o poveste extrem de interesanta. Single-ul este o interpolare și reinterpretare a melodiei „Me & The Gang”, de pe coloana sonora a celebrului…

- Armin van Buuren a lansat „Clap”, o piesa care a rasunat deja și a adus dans la Ultra Music Festival, in Miami. De asemenea, aceasta este una dintre piesele care se vor regasi pe albumul „A State of Trance, Ibiza 2022″. „Clap” este o piesa plina de energie, care conține semnaturile distinctive ale…

- Armin van Buuren a facut echipa cu doi artiști de excepție, Gareth Emery și Owl City, pentru „Forever & Always”, o piesa cu un sound diferit fața de cel cu care faimosul DJ ne-a obișnuit, dar care, totuși, ii pastreaza semnaturile caracteristice. In ceea ce este considerata a fi una dintre cele mai…

- Armin van Buuren lanseaza vineri, 9 septembrie, „Computers Take Over The World”, o piesa inedita, care este ca o calatorie in viitor, intr-o lumea creata de Isaac Asimov. Pentru aceasta piesa, Armin van Buuren a facut echipa cu unul dintre cei mai populari roboți, Siri. Vocea lui Siri, alaturi de…