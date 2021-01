SUA vor incerca sa negocieze cu Rusia pentru o prelungire a unui tratat-cheie in domeniul arsenalelor nucleare, Noul START, a anuntat marti secretarul de stat desemnat Anthony Blinken, informeaza AFP. "Vom incerca sa-l prelungim", a declarat Anthony Blinken in fata senatorilor, la Washington. "Aceasta este o problema pe care presedintele ales va trebui sa o infrunte aproape imediat dupa ce va prelua functia", miercuri, pentru ca avem un acord ce expira in doar 15 zile, a adaugat el. Cu toate acestea, el a declarat ca prefera sa nu se pronunte in legatura cu durata unei astfel de prelungiri, care…