Mercedes renunta la motorul Dacia 1.5 dCI si creste preturile cu peste 600 de euro

Adica nu vor mai avea un diesel 1.5 dCi ci doar un diesel Mercedes de doi litri care ofera o putere maxima de 116 CP. In plus fata de acestea Mercedes renunta la cutia 7DCT construita la Sebs in Romania in favorea unei transmisii… [citeste mai departe]