- Premierul armean Nikol Pasinian a anuntat joi alegeri parlamentare anticipate pe 20 iunie, incercand sa rezolve astfel conflictul sau cu armata, care-i cere sa plece de la putere, relateaza Reuters. Opozitia ii cere lui Pasinian demisia din noiembrie, cand acesta a semnat cu Azerbaidjanul un armistitiu…

- Potrivit Ministerului Apararii azer, exercițiile se desfașoara intr-o zona montana și implica in jur de 10.000 de soldați, 100 de tancuri, pana la 200 de rachete, precum și 30 de avioane și drone. Exercițiile au ca scop instruirea trupelor in operațiuni de combatere a terorismului. © AFP…

- O multime formata din protestatari armeni a fortat luni intrarea intr-o cladire a guvernului din capitala tarii, Erevan, pentru a cere demisia premierului Nikol Pasinian, a relatat agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de Reuters, informeaza Agerpres. Armenia traverseaza o criza politica…

- Cateva sute de manifestanti si-au instalat tabara in noaptea de joi spre vineri in fata Parlamentului armean pentru a cere demisia prim-ministrului Nikol Pasinian, criticat pentru infrangerea in razboiul din toamna anului 2020 in Nagorno-Karabah, relateaza vineri France Presse. Pasinian,…

- Premierul armean Nikol Pasinian a denuntat joi o tentativa de lovitura militara si l-a demis pe seful Statului Major, dupa ce comandamentul armatei a cerut demisia guvernului sau, relateaza AFP si EFE. "Consider ca declaratia Statului Major este o tentativa de lovitura de stat militara. Ii invit pe…

- Forțele armate din Armenia au cerut demisia premierului Nikol Pashinyan și a guvernului sau printr-un comunicat transmis joi, potrivit agenției ruse Interfax. Pashinyan spune ca în țara are loc o lovitura de stat și a cerut suporterilor sai sa se strânga în centrul capitalei…

- Dupa convorbiri cu liderii armean si azer, presedintele rus Vladimir Putin a anuntat luni seara ca cele trei state au convenit asupra unui plan de reconstructie pentru regiunea Nagorno-Karabah, relateaza dpa, potrivit AGERPRES. Vladimir Putin, presedintele azer Ilham Aliev si prim-ministrul…

- Prim-ministrul armean Nikol Pashinyan, extrem de contestat dupa razboiul dezastruos impotriva Azerbaidjanului in Nagorno-Karabah, nu a participat miercuri la slujba de Craciun si se afla in carantina, a anuntat purtatoarea sa de cuvant, citata de France Presse. Biserica Armeana sarbatoreste…