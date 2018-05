Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul armean Nikol Pashinyan, in fruntea manifestatiilor antiguvernamentale care agita Armenia de doua saptamani, ar urma sa fie ales marti, in absenta vreunei surprize de ultim moment, in functia de premier de catre parlamentul de la Erevan, relateaza AFP. Singur candidat la aceste alegeri, Nikol…

- Protestele continua la Erevan, capitala Armeniei. Manifestantii armeni, care protesteaza impotriva partidului de guvernamant, doresc ca Nikol Pashinyan sa fie la postul de prim-ministru. Acesta urma sa inaintat de catre blocul de opozitie Yelk.

- Mii de protestatari au ocupat si miercuri centrul capitalei armene Erevan, la apelul liderului opozitiei Nikol Pashinyan, care solicita autoritatilor un transfer pasnic al puterii si alegeri anticipate, dupa demisia primului ministru Serzh Sargsyan, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Protestatarii…

- O intalnire televizata intre premierul Serj Sargsyan si liderul opozitiei Nikol Pashinyan s-a incheiat rapid duminica, dupa ce seful guvernului s-a retras din emisiune denuntand un "santaj", relateaza AFP. "Am venit sa vorbesc despre demisia dumneavoastra", i-a spus deputatul Nikol Pashinyan interlocutorului…

- Liderul opozitiei din Armenia, Nikol Pashinyan, a anuntat sambata seara ca duminica se va intalni cu premierul Serj Sargsyan, in timp ce protestele antiguvernamentale au continuat in cea de-a noua zi de mobilizare in strada in aceasta mica republica din Caucaz, relateaza AFP. "Ma voi intalni…

- Cel putin 10.000 de persoane au manifestat marti seara la Erevan, capitala Armeniei, impotriva fostului presedinte Serj Sargsyan, numit premier cu puteri sporite printr-un vot in Parlament, relateaza AFP. Adunati in Piata Republicii, din centrul orasului, la apelul liderului opozitiei si deputatului…

- Cel putin 10.000 de persoane au manifestat marti seara la Erevan, capitala Armeniei, impotriva fostului presedinte Serj Sargsyan, numit premier cu puteri sporite printr-un vot in Parlament, relateaza AFP. Adunati in Piata Republicii, din centrul orasului, la apelul liderului opozitiei…

- Este de asteptat ca Sargsyan, care a fost presedinte al acestei foste republici sovietice timp de un deceniu, sa fie instalat marti in postul de prim-ministru printr-un vot in parlament.Puterile presedintelui au devenit mai curand protocolare de la reforma constitutionala din 2015 care…