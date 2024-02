Arme ilegale la Cehu Silvaniei și Crișeni Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Salaj au efectuat, in data de 21 februarie, activitați de cercetare și o percheziție domiciliara la locuințele a trei barbați, aceștia fiind banuiți de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. In urma activitaților desfașurate la Cehu Silvaniei și Crișeni, au fost gasite și confiscate trei arme neletale de tir sportiv, deținute fara drept, și 563 de bucați de muniție. Continua cercetarile in acest caz, pentru stabilirea intregii activitați infracționale a celor trei barbați și luarea masurilor legale care se impun.… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

