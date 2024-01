Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a promis luni ca Statele Unite vor lua „toate masurile necesare” pentru a-și apara trupele, dupa un atac cu drone al militanților susținuți de Iran, in urma caruia au fost uciși trei militari americani, transmite Reuters.

- Iranul a dezmintit luni orice legatura cu atacul cu drona care a ucis duminica trei militari americani si a ranit alte zeci in nord-estul Iordaniei, transmite Reuters. Agentia observa ca presedintele Statelor Unite, Joe Biden, care a pus atacul pe seama unor militanti sustinuti de regimul de la Teheran,…

- Rezistența Islamica irakiana a revendicat responsabilitatea pentru atacul mortal asupra forțelor americane din Iordania. Pe de alta parte, Iranul neaga orice implicare in operațiune, asta dupa acuzațiile lui Joe Biden.In declarație, Rezistența Islamica Irakiana a afirmat: "Ne declaram responsabilitatea…

- Cel putin trei militari americani au fost ucisi, iar alti 25 raniti intr-un atac cu drona, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un mic avanpost american in Iordania, declara oficiali americani CNN.Este pentru prima data cand trupe americane au fost ucise de focuri inamice in Orientul Mijlociu…

- Tbilisi așteapta scuze din partea președinților Ucrainei și Moldovei, Vladimir Zelenski și Maia Sandu, pentru ca „au mințit cu privire la torturarea lui Mihail Saakașvili in inchisoare”, a declarat președintele Parlamentului Georgiei, Shalva Papuașvili, scrie flux24.ro.

- Cel putin trei femei si patru copii au fost ucisi joi in sud-estul Iranului, intr-un atac cu rachete al Pakistanului, a anuntat televiziunea publica iraniana. Atacul vine la doua zile dupa ce Iranul a lansat rachete asupra teritoriului pakistanez, spunand ca a vizat o grupare terorista iraniana.

- Șase palestinieni au fost uciși de o lovitura cu drona in timpul unui raid israelian in orașul Tulkarm din Cisiordania, a declarat miercuri Ministerul palestinian al Sanatații, informeaza Rador Radio Romania.Aceasta este una dintre cele mai recente dovezi de creștere a violenței de la inceputul razboiului…

- Se pune la cale planul pentru deminarea din Marea Neagra: Turcia, Romania și Bulgaria incep consultarileRomania, Turcia si Bulgaria doresc sa semneze luna viitoare un tratat comun prin care sa fie constituita o Forta de deminare in Marea Neagra, informeaza Rador Radio Romania.Ministrul roman al apararii,…