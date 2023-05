Armata Română caută soldați și gradați profesioniști Armata Romana cauta soldați și gradați profesioniști. Toti cei care isi doresc o cariera militara, de soldat sau gradat profesionist se pot inscrie in campania de recrutare si selectie, incepand de astazi, 2 mai. In total, sunt scoase la concurs 4159 de posturi. Candidatii trebuie sa se inscrie la biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar din judetul/sectorul de domiciliu. LISTA centrelor militare – birouri de informare / recrutare Centrul Militar Județean Alba – Alba Iulia, Str. Regina Maria nr. 6, Alba – 0258811989 – recrutare[email protected] Centrul Militar Județean Arad – Arad,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

