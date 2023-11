Armata israeliană a anihilat o poziție importantă a Hamas. 150 de combatanți au fost uciși Potrivit comunicatului Forțelor de Aparare (IDF) de rachete.In alte operațiuni, IDF susține ca a capturat un alt post Hamas in zona și a distrus o fabrica de producție de arme, poziții de lansare de rachete și tuneluri. Intr-un alt raid, IDF spune ca brigada s-a luptat cu oamenii inarmați Hamas la Blue Beach Resort de pe coasta orașului Gaza. Se spune ca aproximativ 30 de agenți teroriști au fost ascunși la hotel, tragand cu rachete antitanc in forțe.IDF spune ca, in total, aproximativ 150 de agenți Hamas au fost uciși de forțe in timpul bataliilor din zona Al-Shati, fara a preciza care au fost… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- In timpul operațiunii terestre de noapte a Forțelor de Aparare ale Israelului in Fașia Gaza, au avut loc mai multe ciocniri intre trupe și teroriștii Hamas.Nu s-a raportat niciun soldat ranit in aceste confruntari. Infanteria, forțele de geniu de lupta și tancurile IDF raman inca in interiorul…

- Armata israeliana a estimat vineri, intr-un comunicat, ca „majoritatea ostaticilor” dusi de Hamas in Gaza in urma atacului gruparii islamiste din 7 octombrie sunt „in viata”, informeaza AFP. „Dintre cei circa 200 de ostatici care se afla in prezent in Fasia Gaza, peste 20 dintre ei sunt minori, intre…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au anuntat joi ca au atacat din nou pozitii ale miscarii șiite libaneze Hezbollah, fara sa opere detalii. Pe de alta parte, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) raporteaza un atac al Israelului asupra unei poziții a forțelor militare siriene.

- Directorul punctelor de trecere a frontierei in Fasia Gaza numit de catre miscarea islamista palestiniana Hamas, Fouad Abu Btihan, a fost ucis intr-un atac aerian israelian in Fasia Gaza, anunta marti postul de radio al Hamas, relateaza Reuters. Potrivit postului de radio, unii dintre colaboratorii…

- Armata israeliana a anuntat ca sase responsabili de rang inalt ai Hamas au fost ucisi pana acum in atacurile sale asupra Fasiei Gaza, informeaza luni DPA.Printre cei ucisi se numara atat membri ai aripii politice, cat si militare a miscarii islamiste palestiniene Hamas, care conduce Gaza, a precizat…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, potrivit Times of Israel.

- Purtatorul de cuvant al Forțelor de Aparare a Israelului, Richard Hecht, a declarat ca 1.500 de cadavre ale militanților Hamas au fost gasite pe teritoriul israelian și niciun luptator Hamas nu a intrat in Israel de luni seara, deși infiltrarile ar putea fi inca posibile, relateaza cotidianul Haaretz.Hecht…

- Armata israeliana a reciștigat controlul asupra tuturor orașelor de la granița cu Fișia Gaza, potrivit purtatorului de cuvint al Forțelor de Aparare ale Israelului. Nu mai exista nicio lupta intre trupele Forțelor de Aparare ale Israelului și Hamas in interiorul Israelului, iar armata a reluat controlul…