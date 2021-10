Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Direcția Generala Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Satu Mare au pus in executare, joi, noua mandate de percheziție domiciliara in județele Satu Mare și Maramureș, la mai multe imobile ale unor polițiști de frontiera, dar și la sediul Poliției de Frontiera din Petea. Ancheta…

- Trei afgani, doi turci si un sirian au fost depistati de catre politistii de frontiera in timp ce incercau sa treaca ilegal granita folosind documente de calatorie romanesti, respectiv austriece care apartineau altor persoane, potrivit unui comunicat al de Inspectoratul Teritorial al Politiei de…

- Armata poloneza trimite militari si vehicule catre frontiera de est, ca reactie fata de exercitiile militare Zapad-2021 de saptamana aceasta ale Rusiei si Belarusului, relateaza Euronews, potrivit news.ro. Aceste manevre au loc in contextul unor tensiuni intre Moscova si statele membre NATO,…

- Un avion usor, folosit de contrabandisti pentru a introduce tigari in Romania, a fost retinut de autoritatile din Moldova. In baza unei informatii operative privind survolarea ilegala a spatiului aerian, ofiterii de investigatii ai Politiei de Frontiera au retinut la sol, marți dimineața, un avion,…

- Un avion usor, folosit de contrabandisti pentru a introduce tigari in Romania, a fost retinut de autoritatile din Moldova. In baza unei informatii operative privind survolarea ilegala a spatiului aerian, ofiterii de investigatii ai Politiei de Frontiera au retinut la sol un avion, model AN-2, in proximitatea…

- Autoritatile poloneze continua sa refuze intrarea pe teritoriul Poloniei unui grup de migranti blocati la frontiera acestei tari cu Republica Belarus, iar o purtatoare de cuvant a politiei de frontiera poloneze a declarat vineri pentru agentia de presa PAP ca migrantii pare sa fi primit din Belarus…

- Soldati ai armatei poloneze au inceput sa construiasca miercuri dupa-amiaza un gard de-a lungul frontierei Poloniei cu Republica Belarus, informeaza joi dpa. Trei kilometri de gard au fost deja construiti, a informat pe Twitter ministrul polonez al apararii, Mariusz Blaszczak, in timp ce Polonia…

- Aproximativ 3.900 de politisti de frontiera desfasoara, zilnic, in aceasta perioada, activitati de supraveghere si control atat in punctele de trecere a frontierei, cat si in zona de granita. Potrivit IGPF, avand in vedere ca se prefigureaza o crestere a numarului de persoane si mijloace de transport…