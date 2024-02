O femeie cu un copil mic in brațe a deschis focul duminica in uriasa biserica a celebrului pastor si teleevanghelist Joel Osteen, in Texas, unul dintre cele mai mari temple religioase din SUA. Doua persoane, intre care și baietelul de cinci ani al atacatoarei, au fost ranite. Femeia a fost impuscata mortal de poliție. Inarmata cu o pusca si insotita de un copil, atacatoarea a intrat in jurul orelor 14.00 (20.00 GMT) in biserica, un fost stadion cu o capacitate de 16.800 de locuri. Femeia a inceput sa traga, dar doi polițiști in afara serviciului care erau prezenți la slujba in limba spaniola au…