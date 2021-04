Armata Americană se dotează cu căşti de realitate augmentată produse de Microsoft Pe parcursul celor 10 ani de contract, gigantul american trebuie produca 120.000 de casti pentru armata americana. Va primi, in schimb, 21,88 de miliarde de dolari. Microsoft s-a angajat sa modifice castile, conform cerintelor armatei, astfel incat acestea sa fie folosite de soldati. Armata SUA vrea ca viitoarele casti sa fie compatibile cu propriul design, numit Integrated Visual Augmentation System. Castile cu sistemul IVAS ar trebui, conform celor de la Microsoft, sa ofere functii de partajare a informatiilor si sa ajute in luarea deciziilor intr-o larga serie de scenarii. Noul contract vine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

