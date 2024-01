Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mare de atacuri aeriene lansate de Rusia impotriva Ucrainei in perioada de Anul Nou și dupa sarbatori a scos in evidența misiunea foarte dificila a Kievului de a-și imbunatați tehnologia folosita in razboiul electronic menit sa bruieze și sa devieze dronele și rachetele ghidate ale inamicului,…

- Rusia obtine inca volume mari de tehnologie occidentala, esentiala pentru razboiul sau din Ucraina, in contextul in care sancțiunile occidentale vizeaza sufocarea masinii militare a Moscovei, arata o noua analiza publicata de CNBC, conform news.ro.Ca raspuns la invazia pe scara larga efectuata de…

- UPDATE Zelenski: Rusia isi va pierde puterea pe campul de lupta imediat ce va pierde controlul asupra ceruluiPresedintele Ucrainei a subliniat ca Ucraina trebuie sa isi consolideze apararea aeriana pentru ca Rusia sa nu mai aiba capacitatea de a controla cerul si, astfel, sa se asigure ca inamicul…

- La aproape doi ani de la invazia pe scara larga a Rusiei, lumea urmarește razboiul, de cele mai multe ori, prin intermediul imaginilor filmate cu drone postate in mod regulat de ambele parți. Imaginile alimenteaza narațiuni mai ample și reprezinta o alta lentila prin care este prezentat razboiul.

- Se pare ca Universitatea de Stat din Moscova (MGU) iși incheie programul de master in „razboiul informațional și hibrid” (menit sa-i invețe pe studenți cum sa creeze operațiuni informaționale și sa conduca un razboi hibrid), generand indignare din partea propagandistului rus Vladimir Solovyov.

- Ultimele episoade ale serialului Oamenii Legii aduc pe micile ecrane o misiune pe cat de complicata, pe atat de periculoasa - polițiștii sunt puși fața in fața cu suspiciunea unui atentat cu bomba.

- Rusia a pierdut peste 300.000 de soldati, sute de avioane si mii de tancuri in razboiul din Ucraina, dar a acumulat un stoc de rachete cu care ar putea ataca din nou iarna aceasta infrastructura energetica ucraineana, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

- Societatea Semilunii Roșii Palestiniene (PRCS) a condamnat atacul unui convoi de ambulanțe care s-a soldat cu 15 morti in Gaza, o lovitura confirmata de armata israeliana care a declarat ca a vizat „o celula terorista a Hamas” care folosea vehiculul.