- Germania considera ca exista o sansa de revenire la o abordare transatlantica comuna fata de programul nuclear iranian, dupa investirea noii administratii a presedintelui ales Joe Biden, a declarat luni un oficial german citat de Reuters. In mai 2018, presedintele SUA, Donald Trump a retras…

- Ce mai la deal, la vale, eu zic ca numai Trump e de vina in toata povestea asta cu virusul, desi specialistii spun ca „THIS IS A VIRUS NEARLY IMPOSSIBLE TO CONTROL” (“acesta este un virus aproape imposibil de controlat”)! S-a pus si bomboana pe coliva sau cireasa pe tort: a aparut ca prin minune si…

- Tensiunile post-alegeri cresc in Statele Unite ale Americii. Chiar daca Joe Biden a castigat Georgia, primind astfel un avas electoral de 306 voturi, Donald Trump tot nu isi recunoaste infrangerea. Dupa o saptamana in care acesta a fost vocal doar in mediul online, Donald Trump a participat,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a felicitat duminica dimineata pe Joe Biden pentru victoria sa electorala, calificandu-l pe liderul democrat drept un "mare prieten al Israelului", si i-a multumit lui Donald Trump pentru a fi dus relatiile intre Israel si SUA pe "culmi de neegalat", transmite…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata ca spera ca viitoarea administratie americana va 'invata' din esecul politicii de presiuni si sanctiuni impuse de Donald Trump impotriva Teheranului si care nu au ingenunchiat Republica Islamica, transmite AFP.Presedintele american in…

- Iranul a avertizat marti Statele Unite cu privire la o ”eroare strategica”, dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat Teheranul, in urma unor informatii de presa cu privire la un plan de asasinat iranian al unei diplomate americane, relateaza AFP.”Noi speram ca ei sa nu comita…

