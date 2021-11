”Aripi de plumb”, o altfel de operațiune anti-drog a polițiștilor din Timiș Polițiștii de la Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au mers in aceasta saptamana la Liceul Teoretic Jean Louis Calderon, Colegiul Național Ana Aslan și Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu pentru a le vorbi elevilor despre efectele devastatoare ale consumului de droguri. Proiectul se numește „Drogurile, aripi de […] Articolul ”Aripi de plumb”, o altfel de operațiune anti-drog a polițiștilor din Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

