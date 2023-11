Stiri pe aceeasi tema

- Brigazile Ezzedin Al-Qassam, aripa militara a miscarii palestiniene Hamas a declarat vineri ca Gaza va fi un blestem pentru Israel, informeaza AFP, citat de Agerpres.Acestea au avertizat ca soldatii sai vor pleca "in pungi negre". "Gaza va fi un blestem pentru Israel", a declarat purtatorul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut referire miercuri la atacurile Hamas din Israel și invers, aratand ce este nejustificat. „Sunt pe deplin constient de nemultumirile profunde ale poporului palestinian dupa 56 de ani de ocupatie”, a subliniat Guterres in timpul unui discurs la Beijing.…

- La mai bine de o saptamana dupa atacurile Hamas din Israel, alte trei avioane au aterizat in noaptea de luni spre marți pe Aeroportul Otopeni, cu romani, israelieni și ucraineni veniți din Tel Aviv, majoritatea femei, a relatat ProTV.Oamenii au stat cu sufletul la gura pana s-au urcat in avionul spre…

- Pe fondul temerilor ca razboiul dintre Israel si Hamas alimenteaza tensiunile intercomunitare in Europa si poate aduce un nou val de refugiati, presedintele Consiliului European, Charles Michel, a convocat pentru marti un summit de urgenta al tarilor Uniunii, prin videoconferinta Charles Michel: In…

- Putin și Assad pun 'tunurile' pe Israel: 'Bombardamentele in Gaza sa inceteze, la fel și stramutarea forțata a locuitorilor!'Vladimir Putin și președintele Siriei, Bashar al-Assad,au vorbit la telefon despre razboiul dintre Israel și Hamas, relateaza TASS.Assad și Putin, intr-o conversație telefonica,…

- ”Cu certitudine, saptamana viitoare voi avea minim o deplasare externa”, a spus premierul, el explicand ca va fi o formula de genul sedintei de guvern comune a celor doua state, Romania si Ucraina, convenita de mai mult timp, de cand a venit premierul ucrainean Denis Smihal in Romania. ”In functie…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut miercuri negocieri intre Israel si palestinieni, apreciind, de asemenea, ca este "necesar" sa se evite "extinderea conflictului", relateaza AFP, conform Agerpres.El a cerut ca eforturile sa se concentreze pe diplomatie pentru a pune capat luptelor declansate…

- Razboiul pornit in Israel face tot mai multe victime. Un moldovean in varsta de 35 de ani, care lucra in apropiere de Fașia Gaza a murit, devenind astfel una dintre sutele de victime ale atacului gruparii Hamas. Decesul barbatului a fost anunțat de Ministrul de Externe din Republica Moldova, Nicu Popescu.