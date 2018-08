Stiri pe aceeasi tema

- Un cațeluș adorabil pe nume Riley a ajuns viral dupa ce a interpetat piesa „Toxic” in cel mai draguț mod printr-un latrat ce semana cu vocea corului artistei. Stapanul sau pe nume Matt a distribuit videoclipul pe Twitter și doar in cateva minute aprecierile și redistribuirile in masa au facut-o vedeta…

- Mac Miller, fostul iubit al superstarului nu o duce așa bine ca Ariana Grande, care e deja logodita la doar doua luni dupa marea desparțire. Rapper-ul și-a facut in final curaj și a vorbit in public despre desparțire, dar și despre cea mai noua piesa a sa, „What’s the use”. „E ciudat. Adica, toata chestia…

- Alt cuplu nou format a aruncat intrebarea bomba. Dupa ce Ariana Grande și Pete Davidson s-au logodit la doar 1 luna dupa ce au inceput sa se intalneasca, se pare ca și Justin Bieber s-a luat dupa ei și la doar 5 saptamani de cand formeaza un cuplu, Justin și Hailey Balwin sunt acum logodiți. Justin…

- James Corden a mers special in Liverpool pentru a-l intalni pe starul formatiei Beatles, care si-a petrecut toata tineretea aici. Cu mici povesti din viata personala, scurte popasuri in locuri emblematice, dar si cu glume bune si momente muzicale memorabile, Paul McCartney a transformat aceasta editie…

- Nicki Minaj și Ariana Grande sunt echipa perfecta și asta o arata cele doua piese lansate, „Bed” și „The light is coming”. Cea de-a doua piesa este lansata la doar o saptamana diferența fața de prima și va fi inclusa pe viitorul album al Arianei Grande, „Sweetener”. Cele doua artiste colaboreaza din…

- Ariana nu face des colaborari, dar și cand face, are norocul de a canta alaturi de doi dintre cei mai mari artiști ai lumii la momentul actual. Toata tevadura despre artiștii din noua piesa a Arianei a inceput dupa ce artista a postat pe pagina sa de Twitter un filmuleț de 21 de secunde in... View Article

- Pentru a-și aminti și a comemora victimele masacrului de la Manchester arena, Ariana Grande impreuna cu alți mii de fani și-au tatuat același desen: o albinuța. Albina este emblema orașului Manchester, simbolul reprezentand și efort indelungat și a munci impreuna. Albinuța a devenit un simbol al orașului…

- Acum un an, 22 de persoane au fost ucise langa Manchester Arena in timpul unui atac cu bomba ce a avut loc in timpul concertului susținut de Ariana Grande. Fanii din oraș s-au strans ieri pentru a comemora un an de la tragedie. Ariana Grande a distribuit pe Twitter un videoclip cu mulțimea din Manchester...…