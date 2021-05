Stiri pe aceeasi tema

- „S-au casatorit”, a confirmat revistei People un reprezentant al cantareței. „A fost minuscul și intim – mai puțin de 20 de persoane. Cuplul și ambele familii nu ar putea fi mai fericiți. In ciuda serbarii reduse, se spune ca Ariana și Dalton – un agent imobiliar – au schimbat tradiționalul „I do” cu…

- Cantareața Ariadna Grande s-a maritat cu Dalton Gomez, un agent imobiliar, potrivit People . Cei doi formau un cuplu din ianuarie 2020. „A fost restransa și intima – mai puțin de 20 de persoane. Atmosfera era atat de fericita și plina de dragoste. Cuplul și ambele familii nu puteau fi mai fericite”,…

- Pe dealul Flamanda, aflat la marginea orasului Campulung se ivește o biserica ușor de vazut din toate zarile. Istoria ei incepe cu 1.000 de ani in urma, iar faima i se datoreaza unui mormant, in care se afla o mireasa, ucisa de soarta, chiar in ziua casatoriei Ridicata in anul 1200, de catre domnitorul…

- Daniel Robu, membrul trupei ”De la Vegas”, a devenit tata in urma cu aproximativ 4 ani și tot cam atunci s-a insurat, dar abia acum a dezvaluit ca mama fiului sau ii este și soție. La fel ca mai toata viața lui personala, artistul a ales sa oficializeze relația in secret, departe de ochii curioșilor.

- Dupa ce s-a desparțit oficial de Andra Ghinea, Lino Golden pare sa iși fi refacut viața amotoasa. Verișoara lui Betty Salam, Bia Stoian, a marturisit pe rețelele de socializare ca ar avea o relație ascunsa cu celebrul artist, dar este hotarata sa faca public totul.

- Arhiepiscopul de Canterbury distruge povestea nunții lui Harry și Meghan. Capul bisericesc susține ca nunta oficiala a fost sambata și ca ar fi reprezentat „o infracțiune grava” daca ar fi semnat un certificat știind ca este fals. Povestea nunții lui Meghan Markle cu prințul Harry spusa de arhiepiscopul…

- Cantareața și actrița, Jennifer Lopez, si fostul jucator de baseball, Alex Rodriguez, au decis sa puna capat relației lor, susține People.com. Cei doi s-au logodit in 2019 și au amanat nunta de doua...

- O noua poveste de dragoste pare sa se infiripe in showbizul autohton. Protagoniști sunt celebrul prezentator Razvan Simion de la „Neața cu Razvan și Dani” și „asistenta” lui, frumoasa Ramona Olaru. Cei doi erau liberi și disponibili, Razvan desparțindu-se de femeia cu care iși refacuse viața dupa separarea…