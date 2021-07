Stiri pe aceeasi tema

- Filiala București a Ordinului Arhitecților din Romania considera ca Proiectul de Ordonanța de Guvern pentru aprobarea unor masuri necesare pentru pregatirea și realizarea obiectivului de investiții „Cartierul pentru Justiție”, precum și a lucrarilor de interes public național și de utilitate publica…

- Ordonanta de urgenta privind implementarea certificatului verde va fi aprobata in sedinta de Guvern de marti, aceasta avand toate avizele necesare, a declarat ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, intr-o conferinta de presa. „Din discutia pe care am avut-o cu secretarul general adjunct, astazi s-au obtinut…

- „Jungla de dreapta nu are suflet pentru familiile din Romania! Copiii au devenit subiect de propaganda politica in lupta interna din PNL! In timp ce Comisia de munca de la Camera, a votat doar indexarea de la 1 ianuarie, cum vrea Cițu, Orban pluseaza ca va fi și indexare și majorare cu 20 de puncte.Ceea…

- Primaria Municipiului București (PMB) și Filiala București a Ordinului Arhitecților din Romania (OAR București) au semnat un parteneriat-cadru prin care și-au luat angajamentul ca vor susține ridicarea calitații arhitectural-urbanistice a vieții urbane bucureștene, a spațiului public, a culturii, practicii…

- Extradarea interlopului Florian Tudor, alias Rechinul, arestat joi, 27 mai, in Mexic, a fost oprita de judecatorul administrativ, relateaza site-ul News.r o, care citeaza presa mexicana. Potrivit sursei citate, judecatorul federal mexican s-a declarat in incapacitate de a judeca acest caz. Judecatorul…

- In ședința de Guvern de luni, 10 mai, s-a creat cadrul legal prin care revenirea spectatorilor la competițiile sportive in cadrul unor evenimente test este permisa. Incepand cu data de 13 mai 2021, suporterii vor putea asista din nou la anumite competiții sportive din Romania, care vor intruni o serie…

- Microîntreprinderile cu pâna la 9 angajați vor putea ține evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat în conditiile stabilite cu aceștia prin acord scris, iar specificarea atributiilor postului se va putea face atât verbal, cât și în forma scrisa,…