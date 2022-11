Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 13:00 – Serviciul de mesagerie Whatsapp a redevenit functional, dupa aproape trei ore de la raportarea unor probleme de conectare de catre utilizatori la nivel mondial, inclusiv in Romania. Aplicația Whatsapp are aproximativ doua miliarde de utilizatori activi in intreaga lume și este detinuta…

- Purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Tomisului, Eugen Tanasescu, a afirmat ca pagubele produse in urma incendiului de sambata seara sunt insemnate, precizand insa ca nu au fost afectate carti sau icoane de patrimoniu. De asemenea, el a aratat ca este posibil ca focul si apa sa fi afectat structura…

- IPS Teodosie a anuntat duminica de ce nu a intrerupt slujba de la Catedrala Sf. Apostoli Petru și Pavel, in timp ce mansarda Palatul Arhiepiscopal din Constanta ardea sambata seara, informeaza Hotnews.ro. IPS Teodosie a facut apel la credincioși sa doneze haine pentru „parinții viețuitori acolo, care…

- Un incendiu a izbucnit, sambata seara, la sediul Arhiepiscopiei Tomisului, fiind afectata masiv mansarda imobilului. Potrivit ultimelor informații oferite chiar de catre Arhiepiscopie, incendiul a pornit la o chilie aflata la mansarda, dar calugarii nu l-au putut stinge. Fii la curent cu cele…

- Instagram intentioneaza sa conteste amenda, a declarat un purtator de cuvant al companiei-parinte a Instagram, Meta Platforms, intr-o declaratie trimisa prin e-mail. Investigatia, care a inceput in 2020, s-a concentrat pe utilizatorii copii cu varste cuprinse intre 13 si 17 ani, carora li s-a permis…

- Pavel Bartoș a fost plecat din Romania mai bine de o saptamana, prezentatorul de la „Vocea Romaniei” s-a bucurat de o vacanța la mare departare de țara, tocmai in America. Alaturi de el au fost soția și cele trei fetele ale lor. Intr-o postare pe Instagram, actorul a dezvaluit cat de bine s-au simțit,…

- Invitat al emisiunii ZIUA LIVE, preotul Eugen Tanasescu, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Tomisului, a vorbit pe larg despre persoanele care anunta pe diferite site uri de socializare virtuala ca practica vrajitoria, folosindu se de magie alba pentru a usura problemele cuiva. "A spune ca cineva…