Stiri pe aceeasi tema

- Peste 8.000 de credincioși au participat in noaptea de sambata spre duminica, la slujba de Inviere oficiata și in acest an de Inaltpreasfințitul Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, in fața Catedralei Arhiepiscopale „Inalțarea Domnului”. Credincioșii veniți in numar mare au ocupat curtea Catedralei…

- Arhiepiscopul Buzaului si Vrancei IPS Ciprian a facut referire, la slujba de Inviere, la razboiul din Ucraina, spunand totodata ca se doreste ca ceea ce e traditional si autentic in fiecare tara cu radacini crestine sa fie inlocuit cu surogate. „Dreptmaritori crestini, intorcandu-ne acum la realitatea…

- Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei a transmis un mesaj tranșant in noaptea de Inviere. El a spus ca ne pierdem tradițiile și obiceiurile și ca ne adaptam la diferite surogate din alte colțuri ale lumii. In plus, ni se sugereaza cum sa ne traim viața, cum sa ne creștem copiii și ce alimente bizare sa…

- Arhiepiscopul Buzaului si Vrancei IPS Ciprian a declarat, la slujba de Inviere, ca se doreste ca ceea ce e traditional si autentic in fiecare tara cu radacini crestine sa fie inlocuit cu surogate, ni se sugereaza cum trebuie sa ne oranduim viata, cum sa ne educam copiii si cum sa ne hranim, acceptand…

- Ieri seara, peste 3.000 de buzoieni au participat la Denia Prohodului Domnului și la o procesiune cu Sfantul Epitaf organizata pe strazile Buzau. Slujba a fost oficiata de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, impreuna cu un sobor de preoți și diaconi, in Catedrala Arhiepiscopala…

- Peste 3.000 de buzoieni au participat, vineri seara, la Denia Prohodului Domnului oficiata la Catedrala Arhiepiscopala ”Inaltarea Domnului”, urmata de procesiunea cu Sfantul Epitaf pe strazile orasului Buzau, potrivit news.ro.Dupa slujba oficiata la Catedrala Arhiepiscopala ”Inaltarea Domnului” din…

- Papa Francisc i-a condus pe credinciosii romano-catolicii din intreaga lume catre sarbatoarea Invierii Domnului, denuntand la slujba de sambata seara din Bazilica Sfantul Petru "rafalele inghetate ale razboiului" si alte nedreptati, relateaza Reuters. In omilia sa, citita in fata a aproximativ 8.000…

- In prima duminica din Postul Sfintelor Paști, numita a Ortodoxiei, sute de credincioși au mers la Catedrala Arhiepiscopala „Inalțarea Domnului” din municipiul Buzau, unde au participat la Sfanta Liturghie savarșita de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, impreuna cu…