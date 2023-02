Stiri pe aceeasi tema

- Cinci posturi de preot coslujitor la biserici din Moara, Liteni, Iacobeni și Sadova sunt vacante și libere la transfer, anunța Arhiepiscopia Sucevei și Radauților. Este vorba de posturi de preot coslujitor la Biserica cu hramul Sf. Arhangheli Mihail si Gavril, construita in anul 2004 cu casa parohiala…

- O enoriașa vrea sa știe de la arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, daca viitorul copiilor zamisliți in post este in pericol fiind concepuți intr-o perioada oprita a relațiilor trupești. ” Sfantul Apostol Pavel spune in Epistola I catre Corinteni, capitolul 7, versetele 3-6: „Barbatul sa-i…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților va invita la cel dintai eveniment cultural organizat la Centrul Eparhial in anul 2023. Pentru a marca in mod deosebit Ziua Culturii Naționale, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop Calinic, in Sala „Pimen Arhiepiscopul” a Centrului Eparhial Suceava…

- Un calugar de la Manastirea Bogdanești a fost reclamat de un credincios la Arhiepiscopia Sucevei și Radauților ca a sacrificat porci a doua zi de Craciun. „Parinte Calinic, ați dat aprobare calugarului Pamvo sa sacrifice porci a doua zi de Craciun – 26 decembrie la Manastirea Bogdanești? Așa ceva e…

- Perioada premergatoare slavitului praznic al Intruparii Mantuitorului Iisus Hristos aduce bucurie, lumina și pace in sufletele tuturor celor ce primesc darul colindului prin care se vestește Nașterea Domnului. Intre cei care au cunoscut aceasta binecuvantare se numara credincioșii prezenți sambata,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca pentru inca doua biserici de lemn vor fi depuse proiecte pentru reabilitare, consolidare și conservare. Proiectele vor fi depuse pentru a obține finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența, titularul proiectelor fiind…

- La Manastirea Sihastria Putnei, a avut loc in data de 10 noiembrie 2022, conferința cu preoții din Protopopiatul Radauți, ultima din ciclul de conferințe de anul acesta, organizate in Arhiepiscopia Sucevei și Radauților. Evenimentul a debutat cu savarșirea Sfintei Liturghii de catre Inaltpreasfințitul…

- Dupa ce zilele de luni și marți ale acestei saptamani au fost dedicate conferințelor preoțești din Protopopiatele Campulung Moldovenesc și Falticeni, astazi, joi, 3 noiembrie 2022, a fost randul clericilor Protopopiatelor Suceava I și Suceava II sa participe la cea de-a treia conferința preoțeasca organizata…