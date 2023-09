Stiri pe aceeasi tema

- Biserica nu poate și nici nu-și propune sa interzica vreodata ceva in spațiul public, spune Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, dupa ce Arhiepiscopia Sibiului a cerut interzicerea documentarului „Arsenie. Viața de apoi”.

- Arhiepiscopia Sibiului a cerut organizatorilor Astra Film Festival care va avea loc in perioada 15-22 octombrie la Sibiu, ca proiectia filmului „Arsenie. Viata de apoi”, realizat de regizorul Alexandru Solomon, sa fie interzisa. In replica, organizatorii festivalului spun ca in 30 de ani, de cand exista…

- Arhiepiscopia Sibiului cere interzicerea filmului documentar ”Arsenie. Viața de apoi”, pentru ca pateaza memoria lui Arsenie Boca, ”Sfantul Ardealulu”. ”In contextul actual social și economic dificil prin care trece Romania, libertatea de exprimare caștigata atat de greu cu sangele eroilor Revoluției…