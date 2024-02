Arheologii au descoperit o bijuterie medievală unică, cu o inscripție emoționantă Arheologii polonezi au descoperit o insigna cu inscripția in limba latina "AMOR VINCIT OMNIA" - care se traduce prin "Dragostea invinge totul". Despre acest lucru a anunțat, la 13 februarie, Muzeul Național Maritim din Gdansk, intr-un comunicat de presa. Artefactul este confecționat din staniu. Are forma unui porumbel aflat pe o panglica pe care este imprimata inscripția. Anterior ea avea un Citeste articolul mai departe pe noi.md…

