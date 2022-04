Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Lemne in valoare de peste 100.000 de lei au fost confiscate in urma unor acțiuni realizate prin survolarea ariei impadurite din Caraș-Severin! Poliția județului a continuat și zilele trecute activitațile pe linia ilegalitaților din domeniul silvic, dandu-și mana cu alte structuri cu…

- In ziua de 17 martie a.c., polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Serviciului Ordine Publica Argeș, au acționat impreuna cu specialiștri din cadrul Garzii Forestiere Ploiești – Biroul Județean Argeș, pentru prevenirea si combaterea activitatilor ilegale…

- Societate sancționata pentru nereguli silvice. Pe 17 martie, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Serviciului Ordine Publica Argeș, au acționat impreuna cu specialiști din cadrul Garzii Forestiere Ploiești – Biroul Județean Argeș, pentru prevenirea…

- In perioada 15-16.03.2022, polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, cu sprijinul reprezentantilor Garzii Forestiere Timișoara, au efectuat mai multe controale privind respectarea prevederilor legale referitoare la modul de exploatare și gestionare a materialului lemnos…

- Timp de doua zile, in perioada 09 martie – 10 martie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Serviciului de Ordine Publica Maramureș, impreuna cu subunitațile teritoriale ale Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș și cu sprijinul specialiștilor silvici…

- Inceputul acestei saptamani a debutat cu ample activitați desfașurate de polițiști pe linia combaterii ilegalitaților la regimul silvic. Sub coordonarea specialiștilor din cadrul Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol – Serviciul de Ordine Publica, polițiștii maramureșeni au efectuat…

- In seara de 28 ianuarie, in urma unui apel SUMAL 112, pe Drumul Național 17, in localitatea Mureșenii Bargaului, a fost depistata și oprita pentru control o autoutilitara cu remorca care transporta material lemnos. La fața locului, polițiștii au solicitat prezența unor silvicultori pentru inventarierea…

