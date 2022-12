Argentina, prima finalistă a Cupei Mondiale. A învins Croația cu 3-0 Reprezentativa Argentinei a devenit prima finalista a Cupei Mondiale din Qatar, dupa ce a invins in semifinale, marti seara, la Lusail, selectionata Croatiei, scor 3-0. Argentinienii vor juca in finala cu echipa castigatoare a meciului Franta – Maroc. Pe Stadionul Lusail, Argentina a deschis scorul in minutul 33, dupa un penalti acordat pentru contactul dintre Livakovic si Julian Alvarez. A transformat Messi, impecabil, pentru 1-0. In minutul 38, Messi i-a pasat lui Julian Alvarez care nu a putu fi oprit in drumul spre gol de Brozovic, Sosa sau Juranovic si a fost 2-0 la pauza. Al treilea gol… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

