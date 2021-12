Arestat după ce a accidentat un copil şi a fugit Judecatorii din Calafat au dispus, ieri, arestarea preventiva a unui barbat de 34 de ani, din comuna Unirea, acuzat de comiterea a patru infractiuni. Potrivit oamenilor legii, barbatul a condus baut si fara permis, a accidentat un copil de 13 ani, dupa care a fugit. In ultimii ani, incupatul a fost condamnat in alte doua dosare privind infractiuni la regimul rutier. De fiecare data a primit pedepse cu suspendare. Potrivit reprezentantilor IPJ Dolj, accidentul a avut loc vineri, pe 10 decembrie. „La data de 10 decembrie, cel in cauza ar fi condus un autovehicul pe DJ 561A, iar pe raza comunei Unirea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

