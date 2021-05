Stiri pe aceeasi tema

- Motorul bicicletei electrice a luat foc imediat ce ușile liftului s-au inchis. O femeie in varsta de 55 de ani a reușit sa-și protejeze nepoțica de doar 5 luni. Cele doua au suferit insa arsuri și se afla in stare grava la spital. Accidentul a avut loc intr-o cladire rezidențiala din sud-vestul Chinei.Imaginile…

- Un accident grav s-a produs duminica pe o șosea din județul Prahova. O persoana a murit, iar alte trei sunt in stare grava dupa ce mașina in care se aflau s-a lovit violent de un copac. Potrivit ISU Prahova, accidentul a avut loc in apropierea localitații Teișani. O mașina care circula pe…

- Un tragic accident a avut loc seara trecuta in localitatea Ovidiu, din Constanța. Alexandra a murit nevinovata la dpar 17 ani, in timp ce alte patru persoane au ajuns in stare grava la spital cu rani serioase. Familia adolescentei insa este in șoc.

- Accidentul s-a petrecut, duminica seara, in localitatea bacauana Filipești, de pe drumul național DN 2. Trei persoane au murit, iar alte doua persoane, au ajuns in stare grava la spital dupa ce doua mașini s-au ciocnit frontal. Mai multe echipaje de descarcerare și ambulanțe au ajuns la fața locului,…

- Din primele informații, incendiul a izbucnit imediat dupa miezul noptii, in timpul unei furtuni puternice.In prezent, cinci dintre cei 20 de raniti sunt in stare grava, in vreme ce alte trei persoane sunt date disparute.Printre cei care au suferit arsuri sunt si patru studenti care treceau prin apropiere.Martorii…

- Autoritațile au confirmat marți 4.989 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea a 35.619 de teste. Au murit 93 de persoane infectate, in vreme ce la ATI sunt internați 1.126 de pacienți, cifra in creștere fața de ieri. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat marți 4.989 de cazuri…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni seara, la o hala cu produse petroliere din comuna Colceag, Prahova, iar doua persoane sunt ranite grav, suferint arsuri pe 80% din suprafata corpului. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, la sosirea echipajelor de pompieri focul se manifesta…

- Doua femei de 23, respectiv 34 de ani, pasagere intr-un autoturism, au fost transportate la spital in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN 6, pe raza orasului Mihailesti, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Giurgiu, potrivit Agerpres. "In aceasta dimineata (luni dimineata…