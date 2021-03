Generalul (r) Iulian Cristian Gherghe, fost adjunct al directorului general al Direcției Generale de Informații a Apararii (DGIA), trecut in rezerva prin decret prezidențial in februarie anul acesta, a fost arestat preventiv, sambata, pentru 30 de zile, de magistrații Curții Militare de Apel București. Gherghe este acuzat ca, din postura de locțiitor al directorului general al […] The post Arestare de rasunet in serviciile secrete. Generalul (r) Iulian Cristian Gherghe a recunoscut ca a delapidat fondurile de razboi ale DGIA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…