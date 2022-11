Cei sapte militari de la Baza Mihail Kogalniceanu si un civil, retinuti de procurorii militari sub acuzatia ca au furat din unitatea militara sapte tone de combustibil – motorina si kerosen, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, miercuri seara, printr-o decizie a Tribunalului Constanta. Masura dispusa de judecatori nu este definitiva, ea putand fi contestata in termen de 48 de ore de la pronuntare. „Admite propunerea formulata de Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti in dosarul penal nr. 444/P/2022. In baza (…) dispune arestarea preventiva a inculpatilor (…) pe o perioada…