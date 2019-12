ArcelorMittal Hunedoara isi suspenda productia, ca raspuns la preturile ridicate ale energiei ArcelorMittal inceteaza temporar productia la uzina siderurgica din Hunedoara, ca urmare a preturilor ridicate la energie electrica si gaze naturale, se arata intr-un comunicat al companiei, remis, miercuri, AGERPRES.



Productia in fabrica a fost suspendata la data de 1 decembrie 2019. Aici se produceau profile, tagle rotunde si corniere. Fabrica are 640 de angajati si 200 de contractori.



"Preturile la energia electrica si la gazul natural au crescut semnificativ pentru utilizatorii industriali din Romania in ultimii ani, preturile romanesti fiind semnificativ mai mari decat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ArcelorMittal Hunedoara amenința cu suspendarea producției "ca raspuns la condițiile pieței și la prețurile ridicate ale energiei". Amenințarea este lansata la doar o zi dupa ce premierul Ludovic Orban a vorbit despre ajutoare de stat care ar trebui acordate companiilor siderurgice și petrochimice,…

- Romania are, luni, cea mai ieftina piata spot de energie electrica din regiune, pe fondul productiei mari de energie hidro, potrivit datelor Transelectrica si OPCOM, analizate de AGERPRES. Astfel, pretul mediu al energiei cu livrare luni este 47,51 euro pe MWh in Romania, in timp ce, in Ungaria,…

- Autoritatea antitrust din Germania a anuntat joi ca a aplicat o amenda totala de 100 de milioane de euro principalilor producatori auto ai tarii - BMW, Daimler si Volkswagen - pentru ca au format un cartel in scopul de a cumpara otel, transmite Reuters. In perioada 2004 - 2013, companiile…

- Adidas intentioneaza sa inchida fabricile robotizate din Germania si SUA, lansate pentru a aduce productia mai aproape de clienti, anuntand luni ca instalarea unei parti din tehnologie in Asia va fi "mai flexibila si mai economica", transmite Reuters. Fabricile Adidas erau menite sa faca fata…

- Gigantul IT Google ar fi inchiriat un etaj din turnul de birouri Unirii View - o suprafata de aproximativ 1.000 de metri patrati - in apropiere de Piata Unirii din Bucuresti. Compania vrea sa inaugureze, anul viitor, un centru de cercetare in tara noastra, potrivit unor surse citate de Profit.ro.…

- Teoria conform careia hartia este mai buna decat plasticul nu se bazeaza pe stiinta sau fapt. Este mai degraba vorba de conceptii gresite cu privire la modul in care se fabrica pungile de plastic, cum functioneaza depozitele de deseuri si ca produsele care nu sunt biodegradabile sunt rele pentru planeta.…

- Productia auto din Germania ar putea scadea cu circa 21% in acest an, ceea ce ar putea duce la o scadere direct proportionala a cererii germane de echipamente auto fabricate in Romania, respectiv cu o valoare de 3,6 miliarde de lei. Productia auto germana din 2019 ar putea scadea cu un milion…

- Grupul suedez Ingka, care detine majoritatea magazinelor Ikea, a anuntat vineri ca a achizitionat de la Vestas o participatie de 80% in sapte parcuri eoliene din Romania, pentru 136 milioane euro (151 milioane de dolari), transmite Reuters. Grupul danez Vestas este cel mai mare producator…