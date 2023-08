Arafat şi şefii IGSU, cercetaţi penal de procurorii militari pentru vătămare corporală din culpă Exploziile de la statia GPL din Crevedia au scos in evidenta modul defectuos de interventie al departamentului condus de Raed Arafat. Evenimentul de la Crevedia, cel mai tragic din istoria recenta a armei Pompieri, este anchetat, din oficiu, de Parchetul Militar. Procurorii au inceput urmarirea penala in rem pentru neluarea și nerespectarea masurilor de protecția muncii și pentru vatamare corporala din culpa. Surse din sistem sustin ca la momentul exploziei niciunul dintre cei trei sefi ai IGSU nu era la comanda structurii. Probabil dezinformati cu privire la ordinele controversate care au condus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

