Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune romanii nu ca s-au relaxat prea mult, dar o parte din ei au devenit neglijenti si ca nu mai respecta regulile de baza. El a precizat ca tinerii cred ca pandemia este o gluma, ca nu este nicio o problema.Raed Arafat a fost intrebat,…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, susține ca „situația infecțiilor cu COVID-19 s-a deteriorat”, iar „cazurile active incep sa creasca dupa o perioada mai lunga de scadere continua”, afirmțiile fiind facute dupa ce 275 de cazuri noi au fost raportate sambata. Șeful…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca nu suntem inca in situatia de a lua o decizie privind starea de alerta, daca aceasta va continua sau nu, si trebuie sa mai asteptam cateva zile. Doctorul Raed Arafat a mai declarat, luni seara, la TVR,…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca Romania nu este inca in situația de a lua o decizie privind mentinerea sau renuntarea la starea de alerta."Inca avem focare, in mai multe județe. Numarul cazurilor nu s-a stabilizat, in loc sa avem o scadere continua, am avut…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat luni seara, in emisiunea Romania 9 de la TVR1, ca nu suntem inca in situația de a lua o decizie privind starea de alerta, daca aceasta va continua sau nu, și trebuie sa mai așteptam cateva zile.

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a reactionat la decizia CCR prin care ordonantele prin care erau stabilite amenzile pentru nerespectarea ordonantelor militare au fost declarate neconstitutionale, sustinand ca autoritatile raman fara unelte prin care sa descurajeze nerespectarea…

- Șeful Departamentul pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca in aceste zile se va vedea daca numarul cazurilor de infecții cu COVID-19 va crește, aceasta fiind corelata cu perioada de Paște. Raed Arafat,a spus ca perioada de incubație este de pana la 14 zile și in aceste zile ar putea…

- Șeful Departamentul pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a spus ca perioada de incubație este de pana la 14 zile și in aceste zile ar putea sa apara cazuri care sa fie corelate cu perioada de Paște. "Așteptam sa vedem,. Acum suntem in perioada in care pot sa inceapa sa apara cazurile,…