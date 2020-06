Arad: Un tânăr aflat într-un autocar la graniţă, prins cu un pistol în bagaje Un pasager dintr-un autocar care a tranzitat Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II a fost prins cu un pistol in bagaje, barbatul fiind retinut pentru 24 de ore.



Pasagerul este din judetul Mures, are 27 de ani si venea din Austria, iar in timpul verificarii bagajului sau a fost descoperit un pistol de autoaparare supus autorizarii, cu gaze si alarma, de calibrul 9 mm, si 10 cartuse cu capsele nepercutate, de acelasi calibru.



"Barbatul nu ar fi declarat arma si munitia autoritatilor vamale la intrarea in tara, acesta nefiind autorizat legal pentru detinerea, portul si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

