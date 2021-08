Autoritatile judetene impun restrictii de circulatie pe timp de noapte si program scurt pentru magazine in localitatile aradene Dezna si Ignesti, valabile in weekend, pentru ca incidenta cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 a depasit 4 la mia de locuitori. Potrivit Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arad, in localitatea Dezna incidenta era, luni, de 5,31 la mie, aceasta localitate fiind prima din judet in care s-au aplicat anumite restrictii inca de sambata, cand incidenta depasea 3 la mie. In localitatea Ignesti, incidenta este de 4,35 la mie. In ambele cazuri, CJSU a emis…