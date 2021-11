Arabia Saudita incepe construcția orașului sau ecologic de care nu va avea strazi și va fi gata pentru rezidenți in 2024. Paradisul „liniar” lung de 105 mile nu va avea mașini și nici emisii de carbon. Prințul moștenitor Mohammed bin Salman a anunțat pentru prima data, in ianuarie, planurile pentru The Line, o serie de […] The post Arabia Saudita incepe incredibilul. Primul oraș fara strazi și fara mașini, cu Luna artificiala (FOTO/VIDEO) first appeared on Ziarul National .