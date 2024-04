Primăria Timișoara a anunțat programul pentru spălarea a zeci de străzi. Ce trebuie să știe proprietarii de mașini Primaria Timișoara a anunțat ca da startul unei campanii de salubrizare stradala, ce va consta in operațiuni de maturat mecanizat și spalare a carosabilului, pentru indepartarea stratului de praf și nisip acumulat la rigolele de la marginea șoselei. „Operațiunile de maturat mecanic și spalare a carosabilului au drept scop prevenirea riscului de imbolnavire a populației […] Articolul Primaria Timișoara a anunțat programul pentru spalarea a zeci de strazi. Ce trebuie sa știe proprietarii de mașini a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

