- In weekend se vor executa lucrari de reparații la rețeaua de canalizare și la carosabil pe Constantin Dobrogeanu Gherea. Sambata și duminica traficul va fi inchis pe aceasta strada. Avand in vedere ca exista o problema la un racord de canalizare, Compania Apa va executa, in data de 31 iulie, lucrari…

- Luni, 12 iulie, intre orele 9 și 18, la intersecția strazilor Mareșal Constantin Prezan și Florin Medeleț se va executa o conectare de conducte. Lucrarile fac parte din proiectul de modernizare și extindere la patru benzi a strazii Mareșal Constantin Prezan, iar pe durata lor se va intrerupe furnizarea…

- In 22 și 23 iunie, intre orele 9 – 17, pe strada Mareșal Constantin Prezan se va executa o conectare de conducte. Lucrarile fac parte din proiectul de modernizare și extindere la patru benzi a strazii Mareșal Constantin Prezan, iar pe durata lor, in data de 22 iunie se va intrerupe furnizarea apei pe…

- Marți, 8 iunie, intre orele 9 și 17, se va executa o legatura de conducta la intersecția bulevardelor Liviu Rebreanu și Sudului. Pe durata lucrarilor se va intrerupe apa pe strada Cerna, pe bd. Liviu Rebreanu nr. 173-175 și la centrul Aletheia. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil…

- Cine este trupa din Italia care a caștigat EurovisionPe strazile Romei a fost mare bucurie dupa ce s-a anunțat, ca cei patru magici, asa cum ii numeste presa italiana au castigat concursul de muzica Eurovision. Grupul alcatuit din patru membri, trei baieti si o fata, a avut o prestatie puternica, impresionand…

- Traseul liniilor de autobuz Expres 7 și M 36 va fi modificat in zilele de 7 și 8 mai, din cauza lucrarilor la carosabil de pe strada Nicolae Andreescu. Traseul temporar este urmatorul: strada Budai Deleanu – bulevardul Dambovița – strada Ion Barac – strada Ardealului – Liceul Auto – strada Ioan Slavici…

