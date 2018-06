Stiri pe aceeasi tema

- 58% dintre romani considera ca preventia si tratamentul cancerului ar trebui sa fie prioritatea Romaniei la Presedintia Consiliului Uniunii Europene in 2019, arata studiul "Atitudini si perceptii despre cancer in randul populatiei Romaniei", realizat de Centrul pentru Inovatie in Medicina si IMAS…

- Directia de Sanatate Publica Arges, in parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Arges, marcheaza pe 26 iunie 2018, Ziua Internationala de Lupta impotriva Consumului si Traficului de Droguri. Campania IEC se desfasoara sub sloganul ”In primul rand, ASCULTA” si mesajul-cheie…

- Dezbaterea a avut loc in contextul in care aceasta procedura constituie principala tendința in tratamentul cancerului, la nivel mondial. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) și Comisia pentru sanatate publica din Senat, in parteneriat cu Centrul pentru Inovatie in Medicina si Asociatia…

- 'Concurenta - cheia dezvoltarii economice si bunastarii consumatorului': CONSILIUL CONCURENTEI SI CENTRUL PENTRU JURNALISM INDEPENDENT LANSEAZA O NOUA EDITIE A CONCURSULUI PENTRU JURNALISTI Consiliul Concurentei si Centrul pentru Jurnalism Independent lanseaza cea de a 6-a editie a concursului pentru…

- Fenomenul imbatranirii populatiei este tot mai accentuat in fiecare an. Acest lucru este confirmat de Institutul National de Statistica intr-un studiu publicat joi. Medicina care a avansat influenteaza speranta de viata a populatiei. Cu toate acestea, cresterea numarului de batrani ii va afecta in special…

- Tot mai multi soferi care se exprima pe retelele sociale cred ca autoritatile ar trebui sa interzica virajul la stanga de pe Independentei pe straduta de langa Universitatea de Medicina si Farmacie, interdictie destinata soferilor care circula dinspre Fundatie catre Targu Cucu. Asta pentru ca, in acest…

- In cursul saptamanii trecute polițiștii gherleni au derulat o campanie de conștientizare a populației despre riscurile de a deveni victime a furturilor din locuințe. Scopul campaniei este informarea si sensibilizarea populatiei cu privire la riscul de a deveni victime ale infractiunilor de furt din…