Aproximativ 1.500 dintre limbile vorbite în lumea întreagă se confruntă cu un risc sporit de dispariţie (studiu) Aproximativ 7.000 de limbi sunt cunoscute în prezent în lumea întreaga, însa multe dintre ele ar putea sa dispara în curând pentru totdeauna, potrivit unui studiu realizat în Australia, relateaza Agerpres.



Conform autorilor studiului, aproape jumatate din limbile vorbite pe Terra sunt amenintate cu disparitia, iar 1.500 dintre ele ar putea sa dispara pâna la sfârsitul acestui secol.



&"Fara o interventie, numarul limbilor care dispar ar putea sa se tripleze în urmatorii 40 de ani, într-un ritm de cel putin o limba disparuta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

