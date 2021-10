Stiri pe aceeasi tema

- La aproape 11 luni de la incendiul care a mistuit Secția de terapie intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț și in urma caruia și-au pierdut viața 15 oameni, ancheta procurorilor nu este finalizata. Parchetul General a publicat marți detalii despre stadiul cercetarilor: au fost solicitate 18…

- Primarul Municipiului Constanta, Vergil Chitac, propune Consiliului Local acordarea unui ajutor financiar pentru fiecare dintre cele 7 familii ale persoanelor decedate ca urmare a incendiului produs la Spitalul de Boli Infectioase, potrivit news.ro. ”Este o nenorocire. Sunt alaturi de familiile…

- Primele date din expertiza INSEMEX in cazul incendiului din sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta din Piatra Neamt arata ca flacarile au pornit de la o candela. Aceasta fusese aprinsa pe o noptiera, foarte aproape de un ventilator mecanic, au declarat surse judiciare. In acea sera au fost de garda…

- La mai bine de noua luni de la incendiul care a mistuit Secția de terapie intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț și in urma caruia și-au pierdut viața 15 oameni, ancheta Parchetului General nu are niciun rezultat, fiind inca „in curs administrarea unui probatoriu complex”, conform raspunsului…

- Dupa decesul tinerei de 17 ani la sectia de O.R.L a Spitalului Judetean de Urgenta din Targu-Jiu, Ministerul Sanatatii, prin secretarul de stat Raed Arafat a cerut Directiei de Sanatate Publica Gorj o ancheta. Dupa ce au fost transmise la minister re...

- Zeci de copii din judetul Buzau sunt adusi zilnic de parinti la Unitatea de Primiri Urgente - Pediatrie din Spitalului Judetean de Urgenta, cu varsaturi si diaree. Majoritatea dintre ei sunt diagnosticati cu enterocolita acuta.