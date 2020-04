Aproape toate cadrele medicale din Bistrița-Năsăud infectate cu COVID-19 s-au vindecat Vești bune la inceput de saptamana! Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud transmite ca aproape toate cadrele medicale infectate cu coronavirus s-au vindecat. Inceputul saptamanii vine cu vești bune! Printre cele 116 cazuri confirmate de COVID-19 se afla și cinci cadre medicale – trei medici și doi asistenți medicali. Instituția Prefectului a transmis astazi ca aproape toate cadrele medicale din Bistrița-Nasaud infectate cu coronavirus s-au vindecat. „Pana in prezent, cinci cadre medicale (trei medici, doi asistenți) și trei persoane care face parte din personalul auxiliar (infirmiere) au fost… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

