- 435.875,44 lei este suma exacta pe care o platește CJ Hunedoara pentru indepartarea molozului. Potrivit anunțului de cumparare directa, CJ Hunedoara a atribuit un contract de „Lucrari de indepartare a molozului de pe podul Palatului Administrativ, Str. 1 Decembrie, nr. 28”. Mai exact, contractul…

- Aproape un milion de lei este valoarea contractului cadru inițiat de SJU Deva pentru serviciile de colectare, de transport și de eliminare a deșeurilor spitalicești. Mai exact, SJU Deva aloca 984.499 de lei pentru aceste servicii. Una din clauze prevede ca in ”cazul in care se depașește durta…

- Pe masura ce finalizeaza lucrarile de canalizare de pe cate o strada, firma Kato Service Ploiești trebuie sa readuca partea carosabila la stadiul inițial. Adica, sa asfalteze strada in urma intervențiilor la canalizare. Saptamana trecuta, va aratam asfaltarea cu... gaurele de pe Strada Republicii, din…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Gorj a efectuat un control la Jupanesti, in urma unei sesizari privind conditiile de munca ale unor angajati ai firmei care realizeaza lucrarile la podurile din localitate. La fata locului, surpriza. Pe langa a...

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Bistrița-Nasaud are un nou sediu. Transformarea uluitare a fostului internat al Grupului Școlar Forestier face ca acesta „sa fie cel mai modern sediu DGASPC din Romania”. Consiliul Județean a mai alocat azi o jumatate de milion de lei pentru…

- Vești proaste pentru peste jumatate de milion de fumatori. Luna aceasta, țigarile mentolate vor disparea total de pe piața din Romania, ca urmare a masurilor adoptate de Directiva Europeana a Tutunului. Exista, insa, și o veste buna: aroma de mentol va mai putea fi gasita in țigarile electronice și…

- Lucrarile de reabilitare a corpului A al Colegiului Național Unirea, executate in prezent de RIAL, se desfașoara conform graficului stabilit de Municipalitate. Pana la 1 septembrie, renovarea va fi gata, astfel incat in noul an școlar elevii sa poata beneficia de condiții mai bune. „Colegiul Național…