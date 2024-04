Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul pentru funcția de primar al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a emis declarații puternice in urma unor acuzații de implicare in donații controversate. Confruntat cu afirmațiile potrivit carora Nicușor Dan ar fi primit 5 milioane de euro din partea BitDefender, Piedone a raspuns ferm jurnaliștilor.…

- Liderii aliantei Dreapta Unita au depus, luni la Biroul Electoral Central (BEC) peste 530.000 de semnaturi de sustinere pentru a candida la alegerile europarlamentare. Semnaturile au fost mai multe ca cele stranse de USR in alianta la precedentele europarlamentare din 2019.

- Cand ești Alex Bodi și conduci o mașina de aproape jumatate de milion de euro, toata lumea e la picioarele tale! Afaceristul e tratat ”regește” oriunde merge, iar cand vine vorba despre grija pentru bolidul de lux...totul este la superlativ! Iata cat de respectat este Alex Bodi cand iși face apariția…

- Un bunic a lasat moștenire jumatate de milion de lire sterline, dar nepoatelor sale doar 50 de lire sterline. Decizia a declanșat procese in familie care s-a incheiat zilele trecute cu o decizie finala a judecatorilor. Aceștia au considerat ca alegerea barbatului a fost perfect legitima, informeaza…

- In urma unei investigații, a fost descoperit faptul ca 17 persoane, printre care și un roman, au beneficiat de ajutor social din partea INPS, in mod fraudulos, scrie Stiri Diaspora .Autoritațile italiene au luat o decizie ferma in privința unui cetațean roman, impunand o masura de poprire in valoare…

- Camera Deputaților vrea sa cumpere, printr-o procedura de licitatie deschisa, calculatoare a caror valoare totala este estimata la 2.676.470 de lei, fara TVA, adica peste jumatate de milion de euro. Potrivit unui anunt publicat in SEAP, in 16 februarie, consultat de SursaZilei, vor fi achiziționate…

- Un tratament ar putea salva anual viețile a jumatate de milion de copii, dar nu este prescris. Bolile diareice, care in țarile cu venituri ridicate nu reprezinta mai mult decat un inconvenient, sunt in schimb a doua cauza de deces la nivel mondial la copiii sub cinci ani.Un tratament ieftin, sigur…