S-a dat alarma la ieșirea din Targoviște spre Priseaca dupa ce un camion a izbit un dispozitiv GPL, intr-o benzinarie. Tragedia din Crevedia se putea repeta, astazi in Targoviște. Un camion a intrat in plin intr-un rezervor cu GPL. Video/Marius Buga/Facebook