Aproape 80% din prețul unui pachet de țigări merge către Stat Aproape 80% din prețul pe care-l platesc fumatorii pentru un pachet de țigari se duce catre bugetul de stat, sub forma de impozite, accize, contribuții și alte taxe. Producatorul de țigarete JTI a virat la bugetul statului roman in primele noua luni ale anului 2021 peste 4,28 miliarde de lei, in creștere cu circa 20% fața de taxele platite in aceeași perioada din 2020. Suma reprezinta accize, TVA și alte taxe, impozite și contribuții, platite de cele doua entitați prin care compania iși desfașoara activitatea in Romania, JT International (Trading) și JTI Manufacturing (Fabrica), informeaza un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Intrebarea care se pune in cazul nostru este nu ce așteptam noi de la buget, ci ce așteapta bugetul de la noi. Iar ca bugetul sa primeasca ceea ce așteapta, trebuie indeplinite condiții minime: cadru normal de dialog și predictibilitate”, a declarat Gilda Lazar, Director Corporate Affairs & Communications,…

- „Ne asteptam sa se intample ceva si nu am vrea sa se intample intre Craciun si Revelion, ca acum doua decenii”, a declarat Gilda Lazar, C orporate Affairs & Communications JTI Romania, Moldova si Bulgaria, in cadrul videoconferintei ”Bugetul si fiscalitatea”.

- In penitenciarele din Romania s-a vaccinat intens, ajungandu-se, astfel, ca aproape 80% dintre persoanele care sunt in inchisori sa fie vaccinate. In contextul epidemiologic actual, data fiind creșterea, la nivel național, a numarului de cazuri COVID-19 raportate in valul 4 al pandemiei, Administrația…

- Micuțul David, baiețelul roman rapit de langa mama lui in plina strada la Padova, in Italia. Baiețel roman smuls din brațele mamei și luat cu o duba neagra de pe strada, in Italia. Alexandra e disperata: „Aduceți-mi-l acasa!” Reamintim ca presa din Italia a prezentat, zilele trecute, cazul unui…

- O companie din Alba Iulia, activitate de succes in piața soluțiilor integrate de ambalare: Cifra de afaceri preconizata la 7 milioane de euro pana la sfarșitul anului O companie din Alba Iulia, activitate de succes in piața soluțiilor integrate de ambalare: Cifra de afaceri preconizata la 7 milioane…

- Amalia Nastase apare des in emisiuni de televiziune și e și foarte activa pe rețelele de socializare, mai ales pe Instagram. Dincolo de cariera ei, aceasta e casatorita cu Razvan, au impreuna și un baiat, pe Toma. Ea ea și mama a doua fete, din casnicia cu Ilie Nastase. Nu despre copii a facut dezvaluiri…

- Dan Barna iși lanseaza, vineri seara, candidatura pentru președinția USR PLUS. In cadrul evenimentului, ce va incepe la ora 19.00, va fi prezentata și echipa care-l susține. Recent, intr-un interviu pentru TVR, acesta a explicat de ce crede ca membrii USR PLUS ar trebui sa-l voteze pe el: „In momentul…

- Ministrul bulgar de Externe, Svetlan Stoev, multumeste omologului sau Bogdan Aurescu si statului roman pentru sprijinul acordat de tara noastra in evacuarea a cinci cetateni bulgari din Afganistan. Potrivit unui comunicat transmis, sambata, de Ministerul Afacerilor Externe, ministrul Bogdan Aurescu…