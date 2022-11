Aproape 620.000 de euro pentru supervizarea proiectului si lucrarilor de modernizare in Portul Sulina. Cine si-a adjudecat contractul

Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala estimata este de 364.330.41 lei fara TVA In etapa 3 s au propus pentru reabilitare 4,03 km traseu de conducte primare aferente a trei tronsoane de retea termica primara de 3,02 km traseu de conducte secundare pentru 11 puncte termice Valoarea proiectului este de aproximativ 52 milioane…

- Din sezonul 2023 – 2024, Poiana Brașov va avea inca doua partii cu nocturna : Lupului inferior și Drumul Albastru. Primaria Brașov a finalizat procedura de achiziție pentru realizarea proiectului tehnic și execuția lucrarilor de instalare a sistemului de iluminat pentru partiile din Poiana Brașov –…

- Compania de Apa Arieș S.A. continua investițiile prin PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA-CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 118679, co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Valoarea…

- Malcons Com SRL a incheiat 96 contracte de achizitii publice in valoare totala de 7.452.373,90 lei. Societatea comerciala Malcons Com SRL, din Constanta, va efectua lucrari de igienizare si reparatii curente la instalatiile sanitare, instalatiile termice si dotarea celor doua Locuinte Protejate Lazu,…

- Compania de Apa Arieș a continuat lucrarile de modernizare a infrastructurii de apa și canalizare din Municipiul Turda și in luna august 2022. Acestea s-au derulat prin investițiile din cadrul ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din regiunea Turda – Campia Turzii”…

- Castigatorul contractului este compania SC Uricani Construct SRL cu sediul social in Uricani, judetul Iasi. Valoarea contractului estede 118.000 lei, respectiv 24.330 euroPrimaria Constanta a finalizat achizitia pentru contractul de prestari servicii privind Serviciile de consultanta in managementul…