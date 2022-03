Stiri pe aceeasi tema

- Zece milioane de persoane au fugit din casele lor in Ucraina din cauza razboiului „devastator” condus de Rusia, a declarat duminica Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru refugiati Filippo Grandi. „Razboiul din Ucraina este atat de devastator incat 10 milioane de persoane au fugit, fie stramutati…

- Șeful Garzii Naționale a Rusiei, Viktor Zolotov, unul dintre aliații apropiați ai liderului de la Kremlin, a recunoscut public, la o slujba condusa de patriarhul ortodox Kiril, ca „operațiunea militara” a Rusiei in Ucraina nu a decurs atat de repede pe cat și-a dorit Vladimir Putin. Este pentru prima…

- Numarul persoanelor care au fugit din Ucraina de la inceputul invaziei ruse a ajuns la 2,1-2,2 milioane de persoane, a anunțat, miercuri, ONU, potrivit The Guardian. Inaltul comisar al ONU pentru refugiați, Filippo Grandi, a declarat in timpul unei vizite la Stockholm ca, in loc sa vorbeasca despre…

- Președintele Klaus Iohannis va merge, sambata, pentru prima data de la izbucnirea crizei umanitare, in vizita la tabara mobila pentru refugiații ucraineni de la punctul de trecere a frontierei de la Siret, informeaza Administrația Prezidețiala. Vizita președintelui va avea loc la ora 16.00. Președintele…

- Președintele Klaus Iohannis va merge, sambata, pentru prima data de la izbucnirea crizei umanitare, in vizita la refugiații ucraineni de la punctul de trecere a frontierei de la Siret, informeaza Administrația Prezidețiala. Vizita președintelui va avea loc la ora 16.00. Președintele va verifica situația…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca din totalul de 118.461 refugiati din Ucraina care au ajuns in Romania, au ramas in tara 46.435 de persoane, aproximativ 39%, 1.070 de cetateni au solicitat azil, iar dintre acestia 476 au ramas in centrele de azil. Potrivit premierului,…

- Șapte milioane de ucraineni și-ar fi parasit casele din cauza razboiului, a declarat Janez Lenarcic, comisarul european pentru ajutor umanitar și management al crizelor, care vorbește despre cea mai grava criza umanitara din ultimii ani. „Asistam la ceea ce ar putea deveni cea mai mare criza umanitara…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, vineri, ca persoanele care vin din Ucraina in Romania sunt exceptate de la masura carantinei, fie ca vin direct, fie ca ajung dupa ce au tranzitat Republica Moldova. ”Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea numarul…