Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 136 copii aflati in sistemul de protectie din cadrul DGASPC Giurgiu sunt declarati adoptabili prin sentinta judecatoreasca definitiva si irevocabila, iar aproape 80% dintre acestia au varste de peste opt ani, potriivit Agerpres. "In evidenta Compartimentului Adoptii si Postadoptii…

- Procurorii DNA Timișoara au trrimis in judecata 26 de persoane, printre care și un fost șef de seviciu din DGASPC Timiș, care ar fi introdus ilegal in baza de date 491 de falși beneficiari de certificate de handicap. Prejudiciul calculat in acest caz depașește 5 milioane de euro. Potrivit…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, alaturi de vicepreședintele Ionel Cel-Mare, a oferit astazi cadouri din partea Consiliului Județean pentru toți beneficiarii din centrele de ocrotire pentru copii și adulți din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului…

- Cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilitați, serviciile sociale subordonate Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj organizeaza o serie de activitați cu caracter cultural-artistic, la care participa in mod activ beneficiarii, sub coordonarea personalului…

- Ziua Internaționala a Drepturilor Copilului a fost stabilita in 1954 si este sarbatorita in fiecare an in data de 20 noiembrie, sustinand unitatea internationala, constientizarea situatiei copiilor la nivel mondial si asigurarea bunastarii copiilor. In Romania, Convenția ONU a fost ratificata in data…

- Minora de 11 ani, insarcinata in luna a cincea, a fost internata in spital pentru analize medicale si va ramane in grija familiei, a declarat sefa Serviciului Preventie, Interventie, Situatii Speciale din cadrul Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Tulcea, Camelia…

- Reprezentanții DGASPC Tulcea au anunțat ca s-a luat o decizie in privința elevei de clasa a IV-a, insarcinata in 5 luni. Fata in varsta de 11 ani poate sa ramana in grija familiei, iar miercuri a fost internata in spital pentru analize medicale, a declarat Camelia Badea, sefa Serviciului Preventie,…

- Fata in varsta de 11 ani insarcinata in luna a cincea poate sa ramana in grija familiei si miercuri a fost internata in spital pentru analize medicale, a declarat sefa Serviciului Preventie, Interventie, Situatii Speciale din cadrul Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului…