Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților cumpara 262 de scaune din piele naturala, o canapea și doua fotolii din piele, dar și 40 de masuțe de cafea. Valoarea estimata este de aproape 1,3 milioane de lei. Camera Deputaților cumpara 262 de scaune din piele naturala tratata antibaccterian și antiviral, clasa Premium. Scaunele…

- Metrorex a lansat licitația pentru servicii de curațenie și dezinsecție in valoare de 1,6 milioane de euro. Contractul se va derula pe 4 ani. In sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Servicii de dezinsecție, deratizare și igienizare-dezinfecție…

- Senatul vrea sa cumpere 22 de autoturisme tip limuzina, iar suma alocata este de putin peste 900.000 de euro. De asemenea, Camera Deputatilor achizitioneaza servicii de intretinere si reparatie pentru 48 de autovehicule din dotare, informeaza Agerpres.Potrivit e-licitatie.ro, valoarea estimata a contractului…

- Senatul vrea sa cumpere 22 de limuzine noi, iar Camera Deputatilor achizitioneaza servicii de intretinere si reparatie pentru 48 de autovehicule din dotare. Contractul de achizitie publica va fi atribuit prin licitatie deschisa, online, criteriul fiind pretul cel mai scazut. Senatul mai achizitioneaza…

- Senatul intentioneaza sa cumpere 22 de autoturisme tip limuzina, iar Camera Deputatilor achizitioneaza servicii de intretinere si reparatie pentru 48 de autovehicule din dotare. Potrivit e-licitatie.ro, valoarea estimata a contractului de furnizare a 22 autoturisme tip limuzina catre Senat este de 4.537.815,13…

- Senatul intentioneaza sa cumpere 22 de autoturisme tip limuzina, iar Camera Deputatilor achizitioneaza servicii de intretinere si reparatie pentru 48 de autovehicule din dotare. Potrivit e-licitatie.ro, valoarea estimata a contractului de furnizare a 22 autoturisme tip limuzina catre Senat este de 4.537.815,13…

- Edilul general al Capitalei, Nicușor Dan, s-a ales cu o noua plangere penala la Parchetul Inaltei Curții de Casație și Justiție pentru ”mai multe infracțiuni de fals și inducere in eroare a organelor judiciare”. Chioșcurile din Cișmigiu l-au dus pe Nicușor Dan la procurorul general Gabriela Scutea.…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a sezizat Parchetul General impotriva primarului București, Nicușor Dan, pe care il acuza de abuz in serviciu. Acuzațiile au legatura cu faptul ca Primaria Capitalei ar fi platit o amenda in contul lui Nicușor Dan și pentru ca ar fi aprobat in calitate de primar…